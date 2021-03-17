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【開市9點半】徐逸20歲創建嗶哩嗶哩　今年31歲身家248億　「B站」股價曾彈7%收市僅升1.5%

股市 07:01 2021/03/17

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（1）美國債息一度跌穿1.6厘，環球科技股即上升，不過，美股尾市債息回升，科技股即回，嗶哩嗶哩「B站」在港披露初步招股文件後，亦趁勢一度升7.3%，收市僅升1.5%，中概股回來第二上市，投資者亦顯得審慎。嗶哩嗶哩披露文件後，投資者對股份的認識將加深，主要股東中有騰訊 （00700） 及阿里系的勢力，用戶兩億，最緊要是創建網站的總裁只得31歲，已擁逾百億身家，醉心動漫也會發達。

即睇開市9點半重點：

    點擊圖片放大
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【嗶哩嗶哩「B站」初步招股資料】

徐逸20歲創建「B站」 今年31歲身家248億

【百度最新孖展】

（2）疫情影響逐步減退，不過偶爾又會給人「發生咩事」的感覺。

滙豐總行關閉　直至另行通知

（3）咁啱滙豐證券發研究報告，相信隨着打疫苗，經濟活動逐步恢復，睇好通關受惠股。

滙證：薦醫思醫療、大家樂等3股

（4）中興去年收入有1成增長，不過純利下跌，維持0.2元人民幣股息，預期首季純利有18億至24億人民幣，不過當中7.74億是轉讓北京中興高達通信技術90%股權貢獻。

中興通訊去年少賺17%　預告首季純利大增1.3至2倍

（5）台積電最新市值達到15.9萬億台幣，在全球市佔率逾半；另外台積電去年首季收入103億美元，預期今年首季增至近130億美元，收入排第二的Samsung，同期不足40億美元。

兩圖看懂台積電芯片霸權

（6）科技股走勢睇美國債息，昨晚美國經濟數據欠佳，投資界一度倒轉炒，認為復甦的速度減慢，儲局未必急收水，納指一度升逾1%，不過，美債息尾市又倒升，科技股升勢即無影。

美國2月零售銷售按月跌3%　遜預期

（7）昨美國債息一度跌至1.6厘以下，北水即來買騰訊小米，不過債息升，恐防北水又走。

【北水資金】北水吸53億　買騰訊小米　沽美團

（8）內房股多人炒，因為往往會加派息，越秀地產今次亦加28.6%末期息。

越秀地產去年核心淨利潤多賺14.6%　末期息6.3仙

（9）港元定存7天6厘，3個月3厘，留意有指定條款。

港元定存6厘超高息最後召集 追息族趕尾班車

 

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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美股 港股 經濟 滙豐控股（00005）

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