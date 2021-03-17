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【新股IPO】百度截飛  嗶哩嗶哩接力  中概股真係抽得過？ 鄭家華：中概股愈來愈不馨香

股樓投資 08:08 2021/03/17

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雖然近日百度（新上市編號：09888）正在招股，但明顯近期的新股氣氛也沒有早前快手（1024）或螞蟻集團招股期間的熾熱，即使外間預期今年將會是中概股回歸港股第二上市的熱潮，但眼見百度暫時的招股反應，又似乎未如市場預期。

百度第二上市抽唔抽？　看清百度三大亮點，見【下一頁】

百度今日便截飛，嗶哩嗶哩（B站）亦即將接力登場，到底中概股的吸引力有多大？會否只是雷聲大雨點小？

事實上，近年愈來愈多人轉投炒美股，以百度為例，在百度回流港股招股之前，有不少投資者早已「偷步」在美股掃貨，而且百度美股股價近期亦如坐過山車般經歷高低起伏，鐘情百度的投資者，或許早已在美股炒得興高采烈。

嗶哩嗶哩（B站）已通過上市聆訊 集資233億 招股前騰訊阿里目前共持股19%，見【下一頁】

而且，中概股的新股其實還有一個制肘股價的問題，就是因為已經在美國上市，所以很難像其他新股般沒有「包袱」，首日掛牌能升逾倍，觀乎過去已回流的中概股，都沒有一隻能快手首日掛牌的升幅。

那麼中概股是否等如沒有吸引力呢？也不一定，但要懂得怎樣「玩」。

阿仕特朗資產管理董事鄭家華教路，「其實應該要在那隻中概股傳出要來港第二上市時就在美股入市，通常臨近掛牌的時候就是該股的高位。不過百度有少少例外，因為百度股價是從高位跌下來（最高曾見354.82美元，周二收市266.78美元）。」

認購百度前的五大不可不知，見【下一頁】

盡管如此，鄭家華認為還要留意一點，就是上下限定價的差距不能太遠，若超過兩三成，就不要人云亦云去抽，因為你根本猜不到公司會以甚麼價位定價，但承銷商和公司肯定會看着美國股價來定，所以一般散戶是很難玩的，尤其在市況並不太熾熱的時候。「所以玩新股，寧願抽一些從未在美國上市的，反而更有機會賺到錢。」

鄭家華又提到，中概股的市場份額最大，隨著愈來愈多中概股回流上市，港股現在每日逾2000億的成交，是不能跟2015年每日2000多億成交相提並論，因為魚塘有很多魚（股票市場有很多股份），而且很多都是超大市值，今時今日要做到像2015、2016年的港股瘋狂升幅，最起碼每日成交量要有5000億元，「現在的中概股隻隻都是巨無霸，如果來港上市，成交量沒有3000億製造出一個投機氣氛，都很難會有凌厲升勢。」

愈來愈多中概股回流，中概股卻愈來愈難搞！

「中概股現在不再是妙藥靈丹，要逐隻睇，不是中概股就要去追捧；同時，愈來愈多來港第二上市，也就愈來愈不『馨香』，愈上只會愈歸於平淡。」鄭家華說。

智欣集團2187今日起招股 美團王興父親為基石投資者 入場費為12121元，見【下一頁】

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

快手—W（01024） 百度集團—SW（09888） 百度（美：BIDU） 中國概念股 港股

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