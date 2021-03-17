【美股收市】零售欠佳 觀望議息 道指回吐127點 納指微升

市場關注聯儲局的議息決議，零售數據欠佳，美股個別發展，道指跌逾百點 ; 微軟、蘋果、谷歌等科技股造好支撐納指，跑贏兩大指數。

道指收市回吐127點，報32825點。標指微跌0.16%，收報3962點。納指上揚11點，收報13471點。Facebook股價高收2%，Google母公司Alphabet抽高1.4%，蘋果漲1.3%。

美國第二大汽車製造商福特擬發行可換股票據，籌集20億美元(156億港元)，作為一般營運用途，包括贖回債券。福特股價跌5%。

聯儲局預計於本港時間周四凌晨2時公布議息結果之前，美國財政部周二拍賣240億美元20年期國債，中標利率為2.29%。消息公布後，美國國庫券孳息率全線，以長年期債息明顯回軟。10年期國債息一度跌至1.59厘，尾市回穩，報1.6109厘。

市場觀望儲局議息結果，美滙指數尾段微升，報91.86；金價連續第2天上揚，創兩周新高。

數據方面，美國2月零售銷售按月跌3%，創去年4月以來新低，遜於預期的負0.5%，前值修正後為升7.6%。核心零售銷售按月跌2.7%，遜於預期的微升0.1%，前值修正後則為升8.3%。外界認為上月數據疲弱主因極端天氣侵襲，料3月將有強勁反彈。

據報白宮經濟顧問周二披露，拜登的稅改計劃將對企業和富人徵收更高的稅，同時為中產階級家庭提供稅務減免。

另外，全球最大對冲基金橋水（Bridgewater）達里奧（Ray Dalio）表示，債券現時依然是很差的選擇，甚至所有美元計價的資產都不是好選擇，並重申現金現在、未來也是垃圾，因回報明顯差於通脹。達里奧相信，亞洲、中國市場會繼續跑贏成熟市場。

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責任編輯：柯志宏