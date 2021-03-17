華為收取5G專利費 預料獲利13億美元

華為公司首次宣布向智能手機製造商收取5G專利費用，藉此增加業務收入來源。根據華為高級主管預計，預計在2019年至2021年之間將從專利許可中獲得約13億美元的收入，有望彌補因美方打壓其業務而導致的業務虧損。

華為於2019年被美國列入出口黑名單，無法使用GMS服務，預計今年將會推出由鴻蒙作業系統支援的HMS服務。惟其無法取得5G手機處理器晶片，只能繼續使用去年向台積電奈米製程所生產的麒麟9000處理器晶片。

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美國政府將在本周公布修訂政策，預料加大美企對華為的供貨限制，華為智能手機業務將承受更大壓力。

華為表示，截至2020年底，在全球4萬多個專利家族中擁有10萬多項有效專利，其2019年的研發投資總額為1317億元人民幣。

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編輯：梁翠麗