谷歌削應用商店收費　 99%開發者少付5成

▲ 谷歌旗下Google Play應用商店中，每位開發者每年首100萬美元的收入提成，降低至15%。（法新社資料圖片）

谷歌(Google)周二宣布，旗下Google Play應用商店中，每位開發者每年首100萬美元的收入提成，降低至15%。

谷歌表示，開發者收入突破100萬美元門檻後，將恢復向開發者收取其標準的30%的應用內購買和下載費用。

此舉是跟隨蘋果去年12月所作類似決定。蘋果公司的計劃，僅適用於從其應用商店中獲得100萬美元以下年收入的開發者。

開發者在蘋果和谷歌等應用程序商店推出應用，都會被收取一定比例的收入提成，這部分也被形象地稱之為「蘋果稅」、「谷歌稅」。

谷歌表示，將在7月1日該計劃開始之前，共享更多細節。

谷歌副總裁Sameer Samat在博客貼文，指通過這一變化，全球99%使用Google Play銷售數字商品和服務的開發者，所付的費用將減少50%，這些資金可以通過僱用更多工程師、增加營銷人員、增加服務器容量等，來幫助開發者在增長關鍵階段進行規模擴展。

谷歌目前仍面臨開發者的指責，以及監管機構和立法者的審查，Google Play平台被指在Android應用程序市場擁有太多的權力。

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編輯：李勝君