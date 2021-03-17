【房住不炒】超辣調控仍壓不住樓市？ 熱點城市地皮搶手

資料顯示，多數房企在2月的銷售金額受惠去年低基數，均有大幅攀升，超過不弱於疫情前水平，超過預期。

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今年首兩個月，商品房銷售面積、銷售金額同比翻倍，比2019年同期增長23%和50%，反映中國樓市仍處於價量齊升的狀況。

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市場分析，2月新建住宅價格漲幅繼續擴大，二手房價格則略為收窄。從70個城市新建住宅房價指數可見，有56個城市呈上漲，較上月增加3個；70個城市平均漲幅0.36%。其中，北京、上海、廣州和深圳的按月漲幅，分別為0.7%、0.5%、0.9%和0.1%，僅樓市調控最辣的深圳，其漲幅較失色。

據了解，一些熱點城市的優質地皮甚為搶手，上海、廣州、寧波、南通等城市均有土地以高溢價出讓。資料顯示，2月成交總價或單價前十的地皮之中，大部分的成交溢價率超過10%，尤其是區位優越的純住宅地，基本在20%以上，競爭還相當激烈。

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記者：林衛