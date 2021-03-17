【電動車】福士誓與Tesla爭「電動車一哥」　股價曾飈近30%創十多年最大漲幅

▲ 福士擬尋求自己的技術路線，以超越特斯拉為未來目標。（法新社資料圖片）

德國汽車巨頭福士（Volkswagen，又稱大眾）行政總裁迪斯（Herbert Diess），否定可能與美國特斯拉（Tesla）聯手拓展電動車業務的說法，他對CNBC表示，福士將尋求自己的技術路綫，並以接近然後超越特斯拉作為未來目標。福士在歐洲的股價周二曾急升近三成，創十多年最大漲幅，收市升11.6%，收報266.6歐元。Tesla跌4.4%，收報676.88美元。

迪斯接受CNBC採訪時表示，未來15年，電動汽車將成為主角，軟件將成為汽車行業的核心驅動力。他還預測，汽車將在同一時間段內實現自主化。

他解釋指，管理這種變化可能是公司面臨的最重要的任務，「而我們認為我們正在路上，我們正在取得良好的進展。」

周一，福士宣布計劃在歐洲建立六個「超級工廠」（gigafactories），並在歐洲、北美和中國加緊建設充電基礎設施。

近期福士接連召開發布會，表明取代特斯拉成為全球電動汽車領導者的雄心壯志。

福士最新的目標，是計劃今年銷售100萬輛電動汽車，並最遲於2025年成為全球電動汽車市場的領導者。

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編輯：李勝君