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【電動車】福士誓與Tesla爭「電動車一哥」　股價曾飈近30%

股市 11:09 2021/03/17

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福士擬尋求自己的技術路線，以超越特斯拉為未來目標。（法新社資料圖片）

德國汽車巨頭福士汽車（Volkswagen，內地譯大眾汽車）行政總裁迪斯（Herbert Diess），否定福士可能與特斯拉（Tesla，美：TSLA）聯手拓展電動車業務。他接受外電訪問時稱，福士將尋求自己的技術路綫，未來目標是先追近、後超越特斯拉，並重申福士將在歐洲興建6個超級工廠。福士汽車在歐洲的股價周二曾急升近三成，創十多年最大漲幅，收市升11.6%，收報266.6歐元。Tesla跌4.4%，收報676.88美元。

Diess接受CNBC採訪時表示，未來15年，電動汽車將成為主角，軟件將成為汽車行業的核心驅動力。他還預測，汽車將在同一時間段內實現自主化。

瑞銀：能與Tesla在電動車市場一併高下的車廠 不是蔚來汽車及小鵬汽車，可見【下一頁】

他解釋指，管理這種變化可能是公司面臨的最重要的任務，「而我們認為我們正在路上，我們正在取得良好的進展。」

周一，福士宣布計劃在歐洲建立六個「超級工廠」（gigafactories），並在歐洲、北美和中國加緊建設充電基礎設施。

近期福士接連召開發布會，表明取代特斯拉成為全球電動汽車領導者的雄心壯志，包括今年在華推售新電動車SUV　ID.4車款。

福士最新的目標，是計劃今年銷售100萬輛電動汽車，並最遲於2025年成為全球電動汽車市場的領導者。

相關文章：

福士汽車傳考慮最快明年分拆保時捷上市 ADR漲3%

搶佔電動車一哥地位　福士稱3年內將超越Tesla

編輯：李勝君

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 汽車 電動車 德國 歐洲 美國 Tesla 大眾

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