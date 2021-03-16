【美股焦點】美銀調查：美債息升至2厘或觸發股市回調10%　疫情已不是最大極端風險

▲ 美銀調查：美債息升至2厘或觸發股市回調10% 疫情已不是最大極端風險

根據美國銀行發布3月全球基金經理調查顯示，通脹擠下疫情，成為投資者最為憂慮的極端風險（Tail Risk），並指一旦美國10年期債息升至2%的水平，股市或回調10%，同一時間，若債息升至2.5厘，債券將較股票吸引。

據美銀調查指，約有37%受訪者視通脹為最大的挑戰，其次則是「縮減恐慌」（taper tantrums），受訪者認為若美國聯儲局意外地撤回買債計劃，將使債券市場陷入困境。

美銀料今年為通脹轉捩點，未來10年股票回報或跌至3%，看【下一頁】

調查指，逾90%投資者認為未來12個月通脹將走高，經濟亦會進一步走強，並預計儲局將於2023年2月開始加息。

值得留意是，現時只有15%的投資者認為美國股市處於泡沫，25%認為是牛市初期，55%認為處牛市後期。

美銀首席投資策略師表示，目前投資者情緒仍「明確看漲（unambiguously bullish）」。不過，投資者已調整旗下投資組合，調查指，基金經理將科技股的配置削減至2009年1月以來最低的水平，並增加銀行股的配置至2018年3月以來最高。

是次調查一共訪問了220個投資者，管理資產達6300億美元，調查日期為3月5日至3月11日 。

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編輯：袁諾曦