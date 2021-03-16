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德州冬季暴風雪影響製造業 2月美國工廠產量暴跌

環球政經 23:13 2021/03/16

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受德州冬季暴風雪影響，2月美國工廠的產量暴跌，部分煉油廠、石化廠和塑膠樹脂廠停工。

美聯儲周二表示，上月製造業生產下降了3.1％，受全球半導體短缺的影響。繼1月份上漲1.2％並結束了連續9個月的工廠產出月度增長，製造業生產仍低於疫情前水平。

上個月南部遭受暴風雨襲擊，德州大部分地區都停電缺水，不少石油生產和精煉廠要關閉，或許會對與石油行業有關的製造業產生連鎖反應。美國央行稱，剔除天氣影響後，製造業產值下降了0.5％。

諾基亞擬於未來兩年　削1萬職位：【下一頁

全球去年第四季穿戴裝置出貨量增長28%　蘋果稱冠小米僅次：【下一頁

汽車廠的生產繼續受到半導體短缺的阻礙，上個月下降了8.3％。而製造業產疲軟加上採礦業下降5.4％，導致2月份工業生產下降2.2％。

佔美國經濟11.9％的製造業目前仍受到稀薄庫存和對商品的強勁需求的支撐，惟越來越多美國人接種新冠疫苗，預計未來幾個月內航空旅行和酒店住宿等服務的需求或會上升。

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編輯：梁翠麗

行業 石油 美國 德克薩斯 經濟

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