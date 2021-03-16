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【騰訊700】騰訊傳去年斥逾120億美元 投資163家初創企業 內地非金融企業中最多

股樓投資 23:17 2021/03/16

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以社交平台及遊戲起家的騰訊（00700）近年無寶不落，於內地以至全球各地投資不同互聯網產業，除了社交及遊戲，電商，消費及其他相關範疇都看見騰訊的手影。據外電引述統計數據指，騰訊單於去年便已斥資逾120億美元，入股163家初創公司，成為去年內地非金融業中對初創企業投資最多的公司，投資金額按年增加40％。

【大行點睇】大和料中生製藥核心盈利增兩成 上調目標價至12元   詳情請看【下一頁

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報道指，騰訊截至去年2月已入股超過880家公司，當中娛樂及遊戲領域的公司分別達183及142家，與競爭對手阿里巴巴（09988）收購控股權不同，騰訊多數作為少數股東，以避免直接干預入股公司的管理。

目前本港少數逾萬億元市值股份中，騰訊有份投資的便有三隻，包括生活服務及外賣平台營運商美團（03690）、網購平台營運商京東（09618）和上市不久的短視頻平台營運商快手（01024）。剛在本港通過上市聆訊的內地視頻網站嗶哩嗶哩（美：BILI），騰訊便已持股12%。

【阿里巴巴9988】傳監管部門要求阿里剝離媒體資產 大摩兩大理由料影響有限   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 港股

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