【HSBC滙豐】滙豐總行今日起關閉至另行通知　政府下午2時設流動檢測站

▲ 【HSBC滙豐】滙豐總行周三起關閉 直至另行通知

HSBC滙豐總行近期共有3人確診新冠肺炎，政府深夜公布最新一批強制檢測公告刊憲名單，當中包括滙豐總行，滙豐總行將於今日（17日）起關閉，直至另行通知。曾於3月3日至16日曾在滙豐總行逗留超過2小時的人士，均需要進行強制檢測。滙豐今早低開0.2%，開市報45.7元。

由於被納入強制檢測公告，滙豐滙豐總行大廈即日（17日）起，暫停總行（地庫、3樓、5樓及6樓）的分行服務，直至完成相關檢測規定。位於總行地面廣場的理財易中心將維持正常服務。

據內部通知，政府今日下午2時起，將會在滙豐總行大廈設立流動檢測站，供須接受強制檢測的員工進行檢驗。開放時間由今日下午2時至晚上8時，及明日上午10時至晚上8時。

滙豐總行今早情況

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滙豐發言人周二晚發布內部通訊，確認有關消息。

滙豐指，如有任何分行服務或相關事宜查詢，個人理財客戶可致電或WhatsApp至2233 3000，而工商金融客戶可致電2748 8288。如有需要，客戶應聯絡衞生防護中心（熱線2125 1111 / 2125 1122）。

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