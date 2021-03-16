港府增更多優先接種疫苗組別 逾12萬人網上預約 籲市民盡早接種

港府由今日開始將增加更多優先接種疫苗組別，而數據顯示，逾12萬人已在網上預約接種疫苗。

包括以下七類具較高接觸和感染風險的人士：



（一）餐飲業、街市、超市、便利店員工及速遞員（包括外賣食品速遞員）；

（二）公共交通從業員（例如：的士／巴士／小巴司機、鐵路車長、車站職員）；

（三）註冊建築工人；

（四）物業管理人員（例如：保安員、清潔人員、管理處職員）；

（五）學校教職員（例如：幼稚園、中小學及大學教職員及支援人員；特殊學校職員；校車／保姆車司機及跟車保姆）；

（六）旅遊業從業員；及

（七）《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的表列處所職員（例如：健身中心、美容院員工）



根據政府臉書專頁「添馬台」表示，截至今日下午4時， 有超過120,000人在網上預約接種疫苗。政府指，接種疫苗是對抗新冠病毒最有效的方法，為己為人，市民應盡早接種。



相關單位又指，市民可到 www.covidvaccine.gov.hk 預約接種疫苗，亦可以到參與計畫的1,400多名私家醫生的2,000多間診所接種疫苗。

政府表示，接種計畫下的兩款疫苗供應充足，而網上預約系統亦每日額外提供約23,000個接種名額。

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責任編輯：翁嘉陽