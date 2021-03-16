【新股IPO】徐逸20歲創建嗶哩嗶哩「B站」　今年31歲身家248億

嗶哩嗶哩Bilibili「B站」雖然名聲在外，更多內地網友喜歡稱其為「小破站」（美：BILI），其被視為中國當代年輕人文化社區，聚集了一大批ACG二次元文化愛好者。而B站創辦人兼總裁徐逸本人也是一名二次元忠實粉絲和「技術宅」，20歲創建B站，29歲B站美國上市，31歲B站香港第二上市。以周一收市111.65美元計，目前身家近32億美元（約248億港元）。

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徐逸：B站站長 技術宅、二次元忠實粉絲

生於1989年的徐逸在高中時迷上日本動畫，他考入北京郵電大學後依然活躍於動畫圈。當時日本彈幕視頻網站Niconico（簡稱N站）在二次元圈子受捧，彈幕文化隨之漂洋過海進入內地，內地建立首個彈幕視頻網站AcFun（簡稱A站），徐逸成為其中一名會員。不過由於A站經常宕機，「MikuFans」因此誕生，成為A站後花園。

2010年，《魔法禁書目錄》和《某科學的超電磁砲》大熱，而女主角鹿目圓和御坂美琴（炮姐）是徐逸最喜歡的女性角色。徐逸會用御坂美琴或鹿目圓作為各大網站賬號的頭像，甚至將網站改名為Bilibili（炮姐使用超能力時發出Biribiri的聲音），簡稱B站。此後，B站快速成長，以二次元內容、大批忠實用戶和系統穩定，逐漸打敗A站，成為內地二次元文化大本營。

徐逸在B站擔任站長，用戶名為「bishi」，曾被禁言長達七個月。首席執行官陳睿指，徐逸與用戶爭論後主動找到審核要求封鎖自己的賬號。他形容他是一名天生的社區意見領袖，有很強的喜怒哀樂，也會去diss（網絡用語：攻擊）別人。

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陳睿：曾經雷軍得力手下 現領航B站

2011年，一名B站忠實用戶飛往杭州與徐逸見面。這名用戶叫陳睿，曾經小米 （01810） 雷軍麾下，獵豹（CMCM）副總裁、第三號員工。陳睿在2010年接觸B站，每天再忙也要抽時間在B站上看動漫。 兩個年齡與職業背景相差巨大的人，因為二次元文化 一起共同創業。

2014年 獵豹上市後半年，陳睿宣布加盟B站，現任公司董事會主席兼首席執行官，持股14.2%，目前身家近56億美元（435億港元）。

陳睿常用《我的妹妹哪有這麼可愛》中的高板桐乃作為網站頭像。陳睿入夥B站後立即著手申請視頻牌照，佈局版權和遊戲營運，B站開始走上正版化及商業化道路。

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編輯：陳華