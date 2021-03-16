【局長會客室】邱騰華：經濟復甦之路未必一帆風順　籲企業善用資助基金裝備自己（附連結）

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華（左二）今晚聯同中小企業界代表，出席本報舉辦的「局長會客室」直播。（黃建輝攝）

疫情困擾本港已超過一年，中小企營商環境仍然受壓。商務及經濟發展局局長邱騰華今晚聯同中小企業界代表，出席本報舉辦的「局長會客室」直播。他預計經濟復甦路途未必會「一帆風順」，提醒企業必須要有耐性及做好準備。

【按此】重溫「局長會客室」

工總：農曆新年後訂單情況良好

邱騰華認為企業現時需加強裝備及保持耐心，待疫情過後，便可全面出擊。大灣區、東盟等地將會是經濟復甦的主要動力之一，料香港可從中受惠。邱又指，旅遊業方面亦可視本地遊為「熱身賽」，旅行社可藉此建立口碑及升級轉型，準備在旅遊重啟時，接待高端旅客。

進出口貿易方面，香港工業總會主席葉中賢在直播中提到，農曆新年後的訂單情況良好，歐美市場亦見需求；相信今年情況將較去年理想。而旗下大部份會員亦正轉向中國市場及東盟市場，看好香港企業在中國強調優質消費、內循環的概念下得益。

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財政預算案助企業「固本培元」

雖然疫情會有完結之時，但中小企仍須解決當前危機。邱騰華表示，除了直接援助如「百分百擔保特惠貸款」外，財政預算案亦提出BUD 專項基金加碼，可助企業有能力看見前景，「固本培元」。 他透露，百分百擔保特惠貸款已批出逾400億元貸款，有2萬多間企業受惠，有助企業緩解燃眉之急。其次，當局再次注資 BUD 專項基金，連同香港貿發局的線上線下支援，中小企開拓市場時不需「單打獨鬥」。

提供櫥窗設計服務的CV Group亦成功申請BUD 專項基金。其創作總監李惠玲透露，申請及批核時間只需4至5個月，品牌亦已開始在內地市場的推廣工作。CV Group主要藉內地社交平台如小紅書、抖音及微信公眾號宣傳，她稱帳號的追蹤人數不斷增加，亦陸續收到客戶查詢；對香港及內地市場有信心。

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記者：葉泳珊