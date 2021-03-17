【樓市現象】樓市有幾旺? 業主臨場反價5萬 無阻買家以500萬購豫豐花園兩房戶

整體樓市氣氛持續向好，買家怕未來樓價更高，轉趨積極追價入市，就算遇上反價仍願意承接單位。一名買家遇上業主反價5萬，也繼續承接屯門豫豐花園兩房戶。

祥益地產區域董事林偉光表示，分行錄得一宗屯門豫豐花園「即睇即買」的成交個案。

【筍盤推介】 鐵路上蓋大型屋苑落樓就係商場 望翠綠景3房戶間隔好實用 叫價仲平過銀行估價，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9



林氏稱，上述所錄成交單位為8座中層F室，實用面積396呎，兩房一廳。新買家為區內客，鍾情該單位企理四正，房廳擁開揚景觀。業主在洽購過程最後反價5萬，但無阻新買家入市，單位最終以500萬「即睇即買」上址作自住用途，以實用面積計算呎價為12,626元，屬市場價成交。



【樓市故事】盈翠半島單邊3房擁超靚海景 住同屋苑慈父一睇即斥1275萬承接 同囝囝可以住近啲，詳見【下一頁】

林偉光續稱，原業主於2015年以約385萬購入上址，持貨約5年多，轉手帳面獲利約115萬。



位於藍地東面的屯門豫豐花園，於2006年10月入伙，樓齡只有15年，屬於區內年輕私樓。屋苑共有12座，約1,576個單位，實用率超過7成。豫豐花園大部份單位均設露台，會所設施齊全，提供35米戶外游泳池、健身室、水療按摩中心等，綠樹內園佔地廣，裡裡外外充滿鄉郊風情，也設有住戶接駁巴士前往市中心，交通配套也不俗。

【樓市故事】業主急以低市價一成放盤 投資者即由港島「飛的」至天水圍落票 「Full Pay」478萬購嘉湖2房收租，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍