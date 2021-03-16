【業績│科技股】中興通訊去年少賺17%　預告首季純利大增1.3至2倍

▲ 中興通訊預計，今年首季純利上升130.8%至207.7%，達18億至24億元人民幣。

中興通訊 （00763） 去年純利按年減少17.3%至42.6億元（人民幣，下同），扣除非經常性損益的盈利則升113.7%至10.36億元，股息0.2元。中興同時預計，今年首季純利上升130.8%至207.7%，達18億至24億元，基本收益升116.7%至188.9%，達0.39至0.52元。

中興解釋，首季業績急升，主要由於營業收入增長，毛利率持續恢復改善，導致盈利能力大幅提升，同時公司於期內轉讓北京中興高達通信技術90%股權，錄得稅前利潤約7.74億元。

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中興去年營業收入1,014.51億元，增長11.81%。其中，國內市場營業收入增長16.9%至680.51億元，佔整體營業收入67.1%；國際市場則錄得334億元收入。

三大業務（運營商網絡、政企業務、消費者業務）營業收入均錄得增長，增長7.8%至23.1%；惟整體毛利率下降5.56個百分點至31.6%。

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中興預計，未來5年全球5G業務部署進入全面加速發展階段，產業鏈快速成熟，集團堅持全球化戰略，穩步提升國內國際產品格局和市場份額，同時在芯片、算法和網絡架構等核心技術方面加大投入，保持技術優勢，以端到端解決方案，助力運營商快速建設極具競爭力的5G精品網絡。

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編輯：陳韻妍