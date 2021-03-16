保利協鑫（03800）投資評級及目標價（表）

▲ 保利協鑫朱共山

保利協鑫能源（03800）發布盈警後，股價反而急升9.6%，收報2.52元，成交多達25.7億元。北水對保利協鑫能源的取態，已由買轉沽，今日再沽出1.2億元。北水由2月8日轉沽，至今的個半月累沽13.8億元，保利協鑫能源股價已由高位3.43元，至今累跌26.5%。

保利協鑫能源通告指，2020年將錄得不少於58億元人民幣淨虧損，原因在於（1）沒有發生新疆出售收益以及（2）資產減值撥備引致。

券商目標價：

券商 投資評級 目標價（元） 申萬 持有 4.11 光大 買入 4.10 滙豐 持有 3.15 ICBC 中性 2.80 瑞信 中性 2.20 交銀國際 中性 0.93

保利協鑫能源發行250.6億股，大股東朱共山持有63.7億股或25.4%，北水持有53.5億股或21.3%；據中央結算系統持股紀錄，滙豐代客持股72.83億股、海通國際代客持22.3億股，摩通代客持10.75億股。

由於已發行股份全顯示在中央結算系統中，因此估計大股東持倉或放在滙豐。8大機構等單位持倉共75.27%。

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記者：譚志偉