  • 23°C
香港時間 : 2021316日 (二) 21:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

保利協鑫（03800）投資評級及目標價（表）

股市 20:33 2021/03/16

分享：

保利協鑫朱共山

保利協鑫能源（03800）發布盈警後，股價反而急升9.6%，收報2.52元，成交多達25.7億元。北水對保利協鑫能源的取態，已由買轉沽，今日再沽出1.2億元。北水由2月8日轉沽，至今的個半月累沽13.8億元，保利協鑫能源股價已由高位3.43元，至今累跌26.5%。

保利協鑫能源通告指，2020年將錄得不少於58億元人民幣淨虧損，原因在於（1）沒有發生新疆出售收益以及（2）資產減值撥備引致。

券商目標價：

券商 投資評級 目標價（元）
申萬 持有 4.11
光大 買入 4.10
滙豐 持有 3.15
ICBC 中性 2.80
瑞信 中性 2.20
交銀國際 中性 0.93

保利協鑫能源發行250.6億股，大股東朱共山持有63.7億股或25.4%，北水持有53.5億股或21.3%；據中央結算系統持股紀錄，滙豐代客持股72.83億股、海通國際代客持22.3億股，摩通代客持10.75億股。

由於已發行股份全顯示在中央結算系統中，因此估計大股東持倉或放在滙豐。8大機構等單位持倉共75.27%。

【3800股價】保利協鑫顆粒硅突破各指標　北水已連沽4天

【異動股】保利協鑫飈12%　擬合資建設30萬噸顆粒硅研發及生產項目

記者：譚志偉

港股 朱共山 保利協鑫能源（03800）

上一篇文章

【業績│科技股】中興通訊去年少賺17%　預告首季純利大增1.3至2倍

下一篇文章

【新股IPO】騰訊阿里巴巴齊為嗶哩嗶哩「b站」主要股東　高層擁76%投票權
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【百度孖展】百度9888招股今截孖展　孖展暫錄474億元、超額認購32.8倍
【百度孖展】百度9888招股今截孖展　孖展暫錄474億元、超額認購32.8倍
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【百度上市】百度9888點講反壟斷？　認購百度前你要知道的風險
【百度上市】百度9888點講反壟斷？　認購百度前你要知道的風險
【套丁案後遺】王潘律師行據報被6家銀行暫停承造按揭
【套丁案後遺】王潘律師行據報被6家銀行暫停承造按揭
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港高2%滙豐ADR低港1%　夜期收市升159點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港高2%滙豐ADR低港1%　夜期收市升159點（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴傳遭要求剝離媒體資產　大摩：有助釋放資源增加電商投入（第三版）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴傳遭要求剝離媒體資產　大摩：有助釋放資源增加電商投入（第三版）