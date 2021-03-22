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宏利調查：因收費昂貴 逾4成基層家庭放棄發病初期求醫

理財智慧 07:10 2021/03/22

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宏利香港委托香港浸會大學社會科學研究中心於2020年12月21日至1月20日期間進行網上問卷調查，訪問了303位18歲以上的基層人士，發現大部分低收入家庭因經濟問題，成為「醫弱族」的一分子，在患病時不願求醫，缺乏動力就醫、接受身體檢查或購買醫療保險等習慣。

失業率升至7.2% 自04年以來最高：【下一頁

【下月開始】交通津貼上限提高至500元：【下一頁

調查顯示，逾42%受訪者病發初期不會求診，他們解釋因身體檢查費用昂貴，以及認為自己並沒有迫切健康問題而不定期身體檢查，79%受訪者在病發初期購買成藥或配藥配用，惟逾八成指正面對不同醫療需要，包括持續病症、口腔問題及調理身體需求等，分別佔其48%、42%及41%。

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另外，近9成受訪者沒有定期進行身體檢查的習慣，其中71%指身體檢查收費昂貴、37%則認為自己身體沒有出現明顯毛病。適逢新冠疫情，近三分之二的受訪者表示因疫情正受不同程度影響，包括收入減少、失業或僱員褔利減少。

 

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撰文：潘曉豐

醫療保險 疫情 失業

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