【ESG 前景】ESG成近年最炙手可熱投資議題 如何為企業生出持續發展的「金蛋」? 羅兵咸梁小慧：香港發展在亞洲區中行得最前

普羅大眾或許對ESG（即環境、社會及管治，Environmental，Social and Governance）認識不多，但ESG概念卻極速冒起，成近年最炙手可熱的投資議題。ESG不僅牽涉政策及經濟層面的考慮，同時亦影響個別企業的商譽和股價，因此ESG愈來愈受到投資者的重視。

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雖說ESG是香港金融界最熱的議題，但市場上熟悉這範疇的專家的確不多，而羅兵咸永道（PwC）的ESG主管合夥人梁小慧（Sammie）就是其中一人。早於數年前開始，她已協助其公司羅兵咸永道制定及實踐ESG策略，成行內最較早已研究這範疇的專家。她也率領PwC團隊於2019年時幫助證監會就ESG方面作出大型的調研，分析香港的綠色金融發展，包括資產管理公司的ESG披露，為業界於日後的ESG發展作出實用指引，足見她在行內的地位舉足輕重。

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梁小慧說，以往香港在ESG方面行得較前的以歐資公司為主，但隨着政府及監管機構過去數年的努力，包括港交所自2016年1月1日起，要求香港所有上市公司必須每年披露ESG資料，此舉令香港上市公司對ESG的認識有所增加。梁小慧表示：「港交所要求上市公司就ESG進行披露，投資者及上市公司一定十分重視，因為投資者是上市公司中重要的持份者。其實當一間公司在ESG做到有相當的水平，也會受到不少機構投資者的追捧。另外，公司在造方面做得好，跟銀行借錢的利息也可以有所降低，不少銀行推出了息口較低的綠色金融服務產品。」

及至2019年，證監會對參與香港市場的資產及財富管理者和資產擁有人的可持續投資實踐進行調查，並公布對持牌資產管理公司整合ESG元素和氣候風險的調查結果。調查發現，這些公司對加強ESG舉措，管控環境和氣候風險都甚為關注。梁小慧指以上大型調查可算是本港ESG發展的重要轉捩點，令業界對ESG的認受性及認識有所提高。

同時，港交所也推出一系列綠色金融的措施，也舉辦了很多研討會，「港交所請了很多專家來分享，其實香港的最大的優勢，就是有很多國際的大企業，他們的方法及經驗是領先的，通過研討會的分享，令很多中型，本地行或中資行一起學習ESG這範疇。」

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梁小慧表示，經過數年的發展，香港在ESG於全球來說已走得很前，「於上市公司披露這個層面來說，香港絕對是在亞太區中行得最快。即使是歐美，也未必用上市公司條例形式去推行ESG；新加坡、泰國雖然有類似的措施，不過他們沒有要求公司要覆蓋關於碳排放密度的數據，但這是香港所要求這些量化的、可比較的數據，可以令投資者可以做到更有系統性的分析。」

不過，梁小慧也認同目前能夠掌握ESG投資理念、投資流程、績效分析、責任投資原則等知識的人才有限。到底本港的大企業如何在公司找出ESG的專才？她表示，公司中負擔策劃ESG的要員相當不一，一般先來自公司的秘書部，「因為要為公司作出披露，此外人事部也是常見要參與的，也有財務部的同事，同時ESG也涉及職業安全，也會有相關部門的同事參與。而有些公司要做一些淨零排放的目標，有些行業也有工程部參與，因為要計好數。基本上看，採購、人力資源及市場部，要撰寫戰略目標，策略是情，這樣市場部同事也會參與。」

換言之，為公司定立ESG方面的發展策略，需要集結不同部門的力量，是一項團體協作的工作，「通常有持續發展的部門去牽頭，如一個發展商來說，他們要建造一道有綠色建築的大廈，先要有設計部的參與;招標的時候，就涉及更多部門需要參與，不然很難達到要訂下的目標，如碳排放的指標，因此需要不同部門的合作。」她補充，市場變得很快，她見到公司也更願意投放更多的資源，在ESG方面做得更好。

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以上內容節錄自《iMoney Focus》第699期封面故事。

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記者：陳詠妍