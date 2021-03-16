【每日焦點】Signal疑遭內地封鎖　Pixel手機更新後無線充電失靈

▲ Signal近日似乎被中國禁用，內地用戶需透過VPN進行「翻牆」才能使用；Pixel手機推出3月份更新後，其無線充電功能就無法正常使用。

WhatsApp更改私隱條款而導致大量用戶「轉會」，帶挈通訊程式Signal熱爆。不過，據外國科技媒體《TechCrunch》報道指，Signal近日似乎被中國禁用，內地用戶需透過VPN進行「翻牆」，才能使用該程式。有用戶發現，在今日（16 日）開始已無法在不設定VPN下使用Signal 。另外，專門追蹤網站審查的 Greatfire.org 亦發現，在3月15日開始已無法在中國境內瀏覽Signal官網。

報道補充指，目前未清楚上述更改是臨時性，抑或永久封鎖Signal，目前該款應用程式及網站在香港仍能正常運作。

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此外，Pixel手機最近亦頻頻出現問題，有用戶投訴指，Google在早前釋出3月份升級更新，惟手機更新後，其無線充電功能就無法正常使用。當用戶在3月進行手機更新後，如常將手機放在無線充電板時，螢幕就出現「Align phone to charge」（對準手機以充電）的警告字句，無法正常使用無線充電。部分用戶則指，即使手機能夠無線充電，但在充電至91%時就會自動停止。

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責任編輯：施雯雯