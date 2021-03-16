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九巴希望票價加幅與市民負擔能力取平衡 主要受疫情與油價回升影響 經營陷於困境

環球政經 19:38 2021/03/16

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政府批准4間專營巴士公司申請加價，包括城巴、新巴、九巴及新大嶼山巴士（嶼巴），當中九巴和龍運表示期望今次票價安排可在市民的負擔能力及營運成本之間取得平衡，，另外公司會繼續採取措施，控制成本及提升服務。

九巴宣布明日起 接受電子錢包付款  涵蓋39條路線 500輛巴士：【下一頁

九巴和龍運對上一次調整票價分別於7年前和10年前，兩間公司2年半前申請加價，主要受國際油價回升、及更新車隊成本所影響，令整體經營成本上漲。九巴表示，過去一年受新冠疫情影響，乘客量大幅下跌，經營陷於困境，以龍運的情況最為嚴峻。

【第四波疫情】九巴車長確診  駕駛過呢6條路線  你有冇坐過？：【下一頁

4間巴士公司價詳情：

．城巴及新巴：整體加權平均車費加幅12%，分兩階段實施，今年4月4日起加價8.5%，2022年1月2日起再加價3.2%

．九巴：整體加權平均車費加幅8.5%；計及專營巴士豁免隧道費基金的紓緩作用，以及九巴與城巴或新巴聯營過海

 

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責任編輯:翁嘉陽

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