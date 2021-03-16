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【疫市營商】疫情下網上AGM倍增　帶動AGM解決方案商機

商業 19:29 2021/03/16

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卓佳香港行政總裁溫佩麟（右）相信，疫情後AGM數碼化趨勢仍會持續。圖中為卓佳香港董事總經理兼股份註冊和發行人服務部（香港）主管王妙心；圖左為Quinlan＆Associates行政總裁Benjamin Quinlan。（網上截圖）

疫情下有旅遊限制，加上不少國家封城，難以舉辦實體股東周年大會（AGM），加速了AGM數碼化趨勢。業務拓展顧問卓佳香港行政總裁溫佩麟表示，許多國家及地區的網上AGM採用率錄得雙位數增長。該公司於2019年在香港協助客戶舉辦的網上AGM少於5場，但在2020年則有超過20場。

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溫補充，今年續收到很多企業對網上AGM的查詢，但具體數字有待AGM高峰期過後才能統計，期望今年仍有逾倍增長。

他續指，海外亦有類似情況。據律師樓Fasken的數據顯示，加拿大在2020年舉辦了146場網上AGM，相比2019年只有6場，在短短1年內增長了20倍以上。PwC及 Broadridge, Quinlan & Associates analysis的數據顯示，美國錄得有6倍增長，由2019年的248場AGM，上升至2020年的1,494場網上。雖然，相對全球公司數目而言，佔比不算多，但標誌着AGM數碼化趨勢的開始，相信疫情後趨勢仍會持續。

同時，AGM數碼化帶動相關解決方案的商機。他估計，全球AGM解決方案市場未來5年的複合年增長率約為10%，到2025年市場規模將達到約2.19億美元（約17億港元）。

調查：逾7成受訪公司　疫情前無考慮網上AGM

該公司夥獨立策略諮詢公司Quinlan & Associates進行調查，獲得43間香港上市公司的回覆，調查發現，超過7成受訪公司表示，在疫情爆發前沒有考慮採用線上AGM，但疫情提高了他們對AGM數碼化及相關解決方案的認識。

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記者：朱悅瀅

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