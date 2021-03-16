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【業績】長江生命科技去年純利減少31%末期息不變　李澤鉅：對宏觀商業環境及營運狀況審慎樂觀

股市 19:24 2021/03/16

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長江生命科技主席李澤鉅指，隨各國實施大規模疫苗接種計劃，宏觀商業環境及營運狀況可望逐漸改善。

長江生命科技 （00775） 公布，去年純利減少31%至1.25億元，主要歸因於疫情帶來的衝擊，末期息維持0.01元。長科主席李澤鉅指，隨各國實施大規模疫苗接種計劃，宏觀商業環境及營運狀況可望逐漸改善，公司對此保持審慎樂觀，並相信農業相關業務會持續帶來穩定收益，旗下保健產品業務亦將因應人流及物流限制放寬而有所改善。

長科指，保健產品業務範疇涉及製造和運送實體產品，雖然被定性為「基本服務」，獲許繼續運作，但疫情及相關封鎖措施不僅阻礙員工上班，影響出勤，亦干擾全球原材料的穩定供應和定價，導致保健產品業務溢利大減56%。

李澤鉅指長科對任何發展機遇均會研究，詳見【下一頁】

農業相關業務同樣受疫情衝擊，但澳洲氣候歷經三年乾旱後轉佳，以及葡萄園資產組合表現改善等有利因素，疫情帶來的干擾得以減緩，令相關業務溢利增長21%。

醫藥研發方面，長科位於美國的附屬Polynoma正研發一種治療黑色素瘤的專有多價癌症疫苗，由於去年全球藥廠正爭奪新型冠狀病毒疫苗之產能，使臨床試驗之所需物料難以加快生產。

相關文章：【全民檢測】李嘉誠：檢測須做到平、準和快　「就等於買朱古力一樣，放一大堆在家裏。」（第二版）

相關文章：長江生命科技將展示黑色素瘤疫苗臨床數據分析 李澤鉅：不排除分拆上市

 

編輯：陳韻妍

港股 業績公布 李澤鉅 純利 長江生命科技（00775） 美國 疫苗 葡萄園 黑色素瘤

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