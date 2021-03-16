【蘋果春季發佈會】AirPods 3 投產日期或需押後　郭明錤：最快第三季才開始投產

▲ 外界普遍認為AirPods 3是其中一款即將發表的新產品，但著名分析師郭明錤則表示，AirPods 3並不會在春季發表會登場。

外界一直流傳有關蘋果（Apple）春季發表會2021的消息，早前就有爆料達人預計，Apple 春季發表會將於今月23日舉行，並有機會發布多款新產品，而外界亦普遍認為，AirPods 3是其中一款即將發表的新產品。不過，著名天風國際分析師郭明錤則另有看法，表示AirPods 3並不會在春季發表會登場。

【蘋果春季發布會】AirPods 3真機諜照首度曝光 有望在蘋果春季發布會現身

【蘋果春季發佈會】傳蘋果本月舉行 哪些新品有機會登場？

雖然已有不少諜照和耳機資料流出，但郭明錤卻在最新發表的分析報告中表示，AirPods 3至少要到今年第三季才會開始投產，不過就未有提及當中的細節。郭明錤在報告中指，Apple現時正面臨兩難的狀況，因為AirPods 3的價格介乎於AirPods Pro和AirPods 2中間。根據Apple過往的作風，當正式公佈推出AirPods 3後，幾乎可以肯定會降低AirPods 2的價格。但如果AirPods 2在新品推出後仍然繼續銷售的話，就有可能會影響新產品的銷量，假如Apple選擇停售AirPods 2，則令消費者失去廉價的選擇，同樣有機會對銷情帶來負面影響。

【AirPods Max】蘋果推AirPods Max韌體更新 或修正耗電嚴重問題

郭明錤在去年11月的分析報告曾經表示，AirPods 3會在今年上半年推出，現在則再改為下半年。如果希望盡快購買新AirPods的消費者，看來可能又要空歡喜一場，至少需要等到7月了。

責任編輯：施雯雯