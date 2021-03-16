【全城搶盤】東涌私樓放盤兩日　吸引近30組客車輪式睇樓　業主最終無加價　更減價1萬賣

二手交投持續暢旺，只要單位以貼市價放盤，便極速售出。中原唐啟樂說，東涌藍天海岸5座高層E室，實用面積492平方呎，兩房間隔，享山景，同時可眺海景，業主於剛過去的周六早上放盤，叫價730萬元，最終兩日內錄得近30組客人睇樓，最終單位略減價1萬元，於周日晚上以729萬元易手，實用呎價約14,817元。

代理續說，新買家為上車客，鍾情藍天海岸單位間隔實用，而且鄰近商場，日常生活起居方便，眼見樓市愈來愈旺，遂加緊入市步伐，看中上址便馬上議價入市。資料顯示，原業主於2004年11月以195萬元買入單位，持貨近17年，現帳面賺534萬元，物業期內升值2.7倍。

談到近期市況，唐啟樂說，東涌區本月交投氣氛熾熱，上半月累錄64宗成交，相比一月同期的48宗，以及二月同期的44宗更旺，只要是貼市價放盤，都能於短時間內易手。

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