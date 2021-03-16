  • 24°C
香港時間 : 2021316日 (二) 19:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全城搶盤】東涌私樓放盤兩日　吸引近30組客車輪式睇樓　業主最終無加價　更減價1萬賣

股樓投資 19:19 2021/03/16

分享：

二手交投持續暢旺，只要單位以貼市價放盤，便極速售出。中原唐啟樂說，東涌藍天海岸5座高層E室，實用面積492平方呎，兩房間隔，享山景，同時可眺海景，業主於剛過去的周六早上放盤，叫價730萬元，最終兩日內錄得近30組客人睇樓，最終單位略減價1萬元，於周日晚上以729萬元易手，實用呎價約14,817元。 

代理續說，新買家為上車客，鍾情藍天海岸單位間隔實用，而且鄰近商場，日常生活起居方便，眼見樓市愈來愈旺，遂加緊入市步伐，看中上址便馬上議價入市。資料顯示，原業主於2004年11月以195萬元買入單位，持貨近17年，現帳面賺534萬元，物業期內升值2.7倍。 

談到近期市況，唐啟樂說，東涌區本月交投氣氛熾熱，上半月累錄64宗成交，相比一月同期的48宗，以及二月同期的44宗更旺，只要是貼市價放盤，都能於短時間內易手。

延伸閱讀【美股分析】美政府致力解決晶片短缺　摩通列9隻優先可受惠股份【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 東涌 藍天海岸

上一篇文章

【異動股】這隻新能源股發盈警 預期全年虧損最少58億人幣 全日不跌反大升近一成

下一篇文章

【網民熱話】上司移民 同事辭職 部門只剩兩人 網民：自薦升職再跳槽！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市故事】業主急以低市價一成放盤 投資者即由港島「飛的」至天水圍落票 「Full Pay」478萬購嘉湖2房收租
【樓市故事】業主急以低市價一成放盤 投資者即由港島「飛的」至天水圍落票 「Full Pay」478萬購嘉湖2房收租
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【大行報告】高盛將呢隻物管股列入「確信買入」名單　認為近期股價回調幅度不合理　現價為買入機會
【大行報告】高盛將呢隻物管股列入「確信買入」名單　認為近期股價回調幅度不合理　現價為買入機會
【趣話財經】沉睡7年2.8億美元比特幣轉移 疑似投資者終於記得密碼？
【趣話財經】沉睡7年2.8億美元比特幣轉移 疑似投資者終於記得密碼？
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
糖妹化身理財小能手　由盲目儲錢到 學習製作「錢滾錢」過程
糖妹化身理財小能手　由盲目儲錢到 學習製作「錢滾錢」過程