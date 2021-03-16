失業率升至7.2% 自04年以來最高

疫情持續，失業率再創新高。政府統計處今公布，去年12月至今年2月經季節性調整的失業率為7.2%，較11月至1月上升0.2個百分點，是自2004年以來最高；就業不足率上升0.2個百分點至4%，為2003年沙士後的高位。

與2020年11月至2021年1月比較，在2020年12月至2021年2月期間，大多數主要經濟行業的失業率均見上升，其中進出口貿易業、郵政及速遞活動、教育業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的上升。就業不足率方面，上升主要見於零售業、餐飲服務活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

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勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場在12月至2月繼續顯著受壓，但隨着疫情改善，市場情況在後期已趨穩定。消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業合計失業率仍高企於11.1%，但較11月至1月下降0.2個百分點，其中餐飲服務活動業的失業率由14.7%跌至14.1%，零售業的失業率則由8.9%上升至9.1%。

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羅致光指，其他行業的失業情況大多惡化，尤其在進出口貿易業、郵政及速遞活動業、教育業和藝術、娛樂及康樂活動業。

他表示由於疫情尚未完全受控，加上訪港旅遊業仍然冰封，勞工市場短期內仍面對挑戰。然而隨着新冠狀病毒疫苗接種計劃展開，疫情的威脅冀可逐步減退，今年稍後將有助紓緩勞工市場的壓力。

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責任編輯：陳楚琨