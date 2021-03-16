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【職場熱話】面試問了一個問題 反被面試官問「關你什麼事？」 網民：你戳到他痛處

理財智慧 20:12 2021/03/16

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每次面試到最後，面試官總會問：「你還有甚麼問題想問？」這個時候，你會問問題，還是不問問題？近日有網民在討論區發帖，指面試期間沒什麼問題，直至面試官問樓主有甚麼問題，樓主才問這個職缺的由來。沒料到，面試官的回答沒禮貌之餘，連樓主也呆一呆。事後，樓主開帖表示只是想了解一下原因，結果卻被這樣說，感覺很不被尊重，故開帖問網民意見。

面試經過：

 

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帖文一出引起不少網民回應，有些人認為有人離職可能有些爭議，所以故意不說，只不過這面試官回答得太爛了。有網民認為問這個問題感覺還好，如果上一個離職就說離職，開新職位就說新開的，面試官這樣回答反而有點欲蓋彌彰的感覺。然而，有些網民認同樓主的問法，順便可測試該公司是否可考慮。該網民說：「如果換作我是樓主，我也會問一模一樣的問題，只不過面試官回答太沒禮貌。」但有些網民不認同樓主的問法，該網民說：「除非那個職缺非常特別，不然好像沒什麼好問的。」

【職場熱話】面試遇HR說有機會合作 最終卻無回音　網民：只是客套說話   【下一頁

有些食瓜網民覺得樓主應該問起面試官一些傷心往事，或被戳到什麼痛處之類，忍不住情緒管理，所以說話方式不像面試官該有的高度。有網民安慰道：「面試除了公司在面試人，面試者也同時在面試公司，公司主管這樣回覆也代表著水準在哪裡。如果你覺得能接受就進去，不能接受趁早拒絕。」

 

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責任編輯：陳頌潔

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