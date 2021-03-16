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家姐睇死梅根哈里離婚收場 但已10年無見她

環球社會熱點 18:43 2021/03/16

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梅根同父異母的姐姐薩曼莎批評梅根有自戀型人格，大膽斷定哈里梅根可能會離婚收場。

英國哈里王子與夫人梅根早前接受美國名嘴奧花雲費訪問，哈里梅根隨即成為輿論焦點。梅根同父異母的姐姐薩曼莎批評梅根有自戀型人格，認為哈里王子已開始質疑他與梅根的婚姻，大膽斷定哈里梅根可能會離婚收場。

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哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）的訪問播出後，梅根姐姐薩曼莎（Samantha Markle）接受美媒訪問力數梅根。薩曼莎於訪問期間語帶諷刺地形容，妹夫哈里已不再是10多歲的小孩子，指對方如果腦功能運作正常的話，他應該已經開始質疑這段婚姻。

薩曼莎批評梅根有自戀型人格障礙（narcissistic personality disorder），認為哈里應該對梅根的行為提出異議甚至離開她（dissenting or pulling back from her）

薩曼莎甚至大膽斷言，假如哈里梅根兩夫妻應坦誠相對、就過往對其他人造成的傷害而道歉、同時尋求專業婚姻輔導，否則她認為兩人最終只會離婚收場（ending in divorce）。

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薩曼莎早前出版名為《The Diary of Princess Pushy's Sister Part 1》的書，被指消費妹妹梅根的王室成員光環。

梅根接受奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問時，暗串薩曼莎毫不了解自己就妄作評論。梅根指自己童年時並沒有兄弟姐妹相伴，直至成年後才第一次與薩曼莎見面，但最近一次見面已經是10年前的事。

梅根更指她公布與哈里相戀後，年屆50多歲的薩曼莎才改姓跟回父親，暗指對方有攀關係之嫌。

責任編輯：鄭錦玲

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