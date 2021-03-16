▲ 【入股雞農】百勝中國收購福建聖農發展5%股權 加強供應鏈保障

百勝中國 （09987） 公布，已收購白羽肉雞生產商福建聖農發展（深：002299）的5%股權，通告中未有披露交易代價。百勝中國指，今次戰略投資有助加強供應鏈保障。百勝中國今日收報486.8元，升13.6元或2.9%，成交7,419萬元。

據通告顯示，聖農發展是中國最大的白羽肉雞生產商，業務覆蓋包括：雞隻養殖、飼料加工及肉類加工等整個生產鏈。

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據聖農公告，百勝中國全資子公司環勝在今年1月至3月期間，以26.19至29.79元（人民幣，下同）價格區間增持3%股份。環勝在昨日（15日）以每股26.51元價格，向百勝中國及實際控制人傅芳芳收購2488.78萬股，增持聖農股份達到5%。

百勝中國首席執行官屈翠容表示，百勝中國與聖農是長期業務夥伴，通過今次戰略投資，期待加強百勝中國的供應鏈保障，並加深與聖農在產品開發和創新等領域的合作。

截至去年底，百勝中國在中國擁有10,506間餐廳，遍布中國逾1,500個城鎮。

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編輯：趙穎妍、賴奕羚