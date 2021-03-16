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【歷史遺跡】水務署推主教山配水庫虛擬導覽　預計今年內向公眾開放

科技 18:49 2021/03/16

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日前，水務署宣布開設主教山配水庫虛擬導覽專頁，介紹這個水庫的歷史，同時讓市民有機會透過網頁360度遊覽其內部建築特色。

去年底，深水埗主教山被發現過百年歷史的羅馬式建築事件，備受全城關注。後來終獲確認為一級擬議歷史評級，現時被政府圍封配水庫修葺加固，不允許市民前往參觀。不過，日前水務署就宣布開設主教山配水庫虛擬導覽專頁，介紹這個水庫的歷史，同時讓市民有機會透過網頁360度遊覽其內部建築特色。

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據悉，這個主教山配水庫虛擬導覽專頁內有主教山配水庫的背景，以及從多角度拍攝水庫的360度照片。此外，網站亦有提供重力自流供水系統簡介及內部建築特色圖集，方便用戶盡情觀賞。用戶進入網站後，可以點擊導覽圖來選擇從不同位置觀看水庫的每個角落，而部分位置還設有導覽資料，讓大家了解水庫的歷史、結構和供水系統的資料。

據悉，這個主教山配水庫虛擬導覽專頁內有主教山配水庫的背景，以及從多角度拍攝水庫的360度照片。

網站加入有關香港早期供水系統的介紹。

水務署表示，今年1月署方展開了配水庫臨時加固和整理工程，並將繼續進行其他改善工程，如為配水庫提供內部照明及通風設施等改善工程。當完成所需的加固及改善工程，確保配水庫結構安全後，將計劃於今年稍後時間有限度開放配水庫予市民入內參觀。

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責任編輯：施雯雯

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