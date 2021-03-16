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【業績前瞻】舜宇周三業績 光大新證： 純利料增長7％　有力重新挑戰200元

股樓投資 19:50 2021/03/16

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舜宇光學（02382）將於周三（17日）公布2020年業績，光大新鴻基證券策略師伍禮賢發表報告，預期下半年收入增長不及上半年，全年純利將按年增長7%至42.7億元（人民幣，下同），建議中長綫關注，股價有機會重新挑戰200元。

報告指出，去年上半年，受惠智能手機業務的增長帶動，舜宇光學期內收入錄得21.1%增長，股東應佔溢利按年增長22.2%。去年下半年手機業務需求雖仍強勁，惟在11、12月份 受供應鏈零部件缺貨拖累 ，導致手機鏡頭及攝像模組出貨量明顯下跌 ，預期下半年收入增長將不及上半年。

【大行點睇】科興疫苗實現盈利可期 摩通一口氣上調中生製藥目標價50% 【見下頁

伍禮賢預期，集團下半年收入為238.2億元，全年收入426.9億元，按年增長12.8%；受惠產品組合改善，料利好集團下半年毛利及淨利潤，預期下半年利潤及利潤率分別為約25.2億元及10.6%，與去年同期持平。 料舜宇全年純利42.7億元，按年增長7%。

【延伸閱讀】【牛年部署】麥格理看好商品  進入兩年超級周期  薦7大資源股為今年首選【見下頁

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光學零部件部分，手機鏡頭下半年出貨量按年增長14.7%，較上半年16.5%放緩，主要與零部件供應不足有關；而受惠內地汽車市場復甦， 車載鏡頭下半年的出貨量止跌回升，按年增長5.7% ，其中第四季更出現報復式增長。 預期光學零部件下半年總體收入為53.9億元，去年全年收入92.5億元，按年增長4.9%
 
光電產品部分，手機攝像模組同樣在11、12月受零部件供應不足所限，出貨量按年下跌超過兩成，而下半年手機攝像模組總出貨量按年增長14.0%，較上半年24.9%明顯回落。 預期光電產品部分下半年總體收入為182.8億元，去年全年收入331.5億元，按年增長15.3%
 
伍禮賢認為，舜宇今年以來各項產品出貨量具增長勢頭，未來亦有機會打入蘋果供應鏈，建議長線關注，有機會重新挑戰200元水平。

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記者：李兆明

大行報告 舜宇光學科技（02382） 智能手機 目標價

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