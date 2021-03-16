【職場熱話】上司移民 同事辭職 部門只剩兩人 網民：自薦升職再跳槽！

自各國對香港放寬了移民政策，不少人都開始計劃到外國生活。但是留下來的人又面對怎麼樣的生活？近日有網民於網上討論區發文，指上司移民、同事辭職，工作太忙令他十分迷茫。

雖然大部分網民都覺得這是升職加薪好機會，但樓主回應不介意不上位，但就怕「做死自己」，而公司沒有成本去請人，加薪就更不可能了。有人認為如果公司在疫情之下請不到人，就反映出是黑心公司，反問樓主為什麼不跟同事一起走？樓主也大嘆自己明明和舊同事關係不錯，卻沒有先通知他要離職，令他措手不及。

網民建議樓主盡快找新工作，不然另一個同事都辭職了就走不了。至於未做夠一年令履歷不好看，網民覺得疫情之下新公司的人事部會理解的，只要能想到一個好理由。樓主更可以自薦升職後，用更高的職階去跳槽，能獲得更好的工作。

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責任編輯：張瑋婷