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【百度IPO】百度9888周三截飛以252元訂價 借出473.5億元孖展 超購32.8倍

股樓投資 18:39 2021/03/16

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百度（新上市編號：09888）公開招股已於周三（17日）截飛，百度宣布以252元定價，較招股上限295元低14.6%；至於孖認購則已於周二（16日）截止認購。百度孖展認購額錄473.5億元，超額認購32.8倍。

百度擬明日招股 集資最少30億美元抽唔抽？ 認購百度前的五大不可不知，見【下一頁】

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當中富途借出137億元百度孖展，耀才借出65億元，輝立借出71億元，華泰國際借出39億元，海通國際借出28.3億元。

百度周一（15日）美股收市報265.3美元，以每股ADS相當於8股普通股計，相當於每股普通股應值257.5港元，較港股招股價上限價低13%。

百度第二上市成功闖關 明日招股抽唔抽？　看清百度三大亮點，見【下一頁】

百度是次發售9500萬股股票，每股發行價最高為295元，集資最多280億元。百度港股每手50股，一手入場費達14899元；下周二（23日）掛牌。中信證券、高盛、美銀證券為百度上市聯席保薦人。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

百度集團—SW（09888） 百度（美：BIDU） 中國概念股 IPO 港股
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