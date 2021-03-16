【異動股】這隻新能源股發盈警 預期全年虧損最少58億人幣 全日不跌反大升近一成

光伏股保利協鑫(03800)發布盈利警告，料截至去年12月31日止年度，將錄不少於58億人民幣淨虧損，較2019年同期淨利潤1.1億人民幣。虧損主要由於沒有發生新疆出售收益及資產減值撥備引致，而部分預期增加的淨虧損，被以美元計價的債務因美元兌人民幣貶值所產生的匯兌收益抵銷。保利協鑫今日未受此消息影響，股價不跌反而大幅炒上，全日大升9.6%收報2.52元。保利協鑫預期，有關業績料於本月29日或前後刊發。

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保利協鑫旗下協鑫新能源（00451）同樣發盈警，預期截至去年12月31日止年度虧損不少於9億元人民幣。協鑫新能源全日跌3.1%，收報0.305元。

發改委、人民銀行、各銀保監局、能源局等多部門發布通知，引導加大金融支持力度，促進風電和光伏發電等行業健康有序發展。《通知》提出對短期償付壓力較大但未來有發展前景的可再生能源企業，金融機構可以按照風險可控原則，在銀企雙方自主協商的基礎上，根據項目實際和預期現金流，予以貸款展期、續貸或調整還款進度、期限等安排。

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《通知》還提出，金融機構按照市場化、法治化原則自主發放補貼確權貸款；對補貼確權貸款給予合理支持；補貼資金在貸款行定點開戶管理；通過核發綠色電力證書方式適當彌補企業分擔的利息成本；足額徵收可再生能源電價附加；優先發放補貼和進一步加大信貸支持力度等。

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