  • 24°C
香港時間 : 2021316日 (二) 19:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】這隻新能源股發盈警 預期全年虧損最少58億人幣 全日不跌反大升近一成

股樓投資 19:31 2021/03/16

分享：

光伏股保利協鑫(03800)發布盈利警告，料截至去年12月31日止年度，將錄不少於58億人民幣淨虧損，較2019年同期淨利潤1.1億人民幣。虧損主要由於沒有發生新疆出售收益及資產減值撥備引致，而部分預期增加的淨虧損，被以美元計價的債務因美元兌人民幣貶值所產生的匯兌收益抵銷。保利協鑫今日未受此消息影響，股價不跌反而大幅炒上，全日大升9.6%收報2.52元。保利協鑫預期，有關業績料於本月29日或前後刊發。

【阿里巴巴9988】傳監管部門要求阿里剝離媒體資產 大摩兩大理由料影響有限  詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

保利協鑫旗下協鑫新能源（00451）同樣發盈警，預期截至去年12月31日止年度虧損不少於9億元人民幣。協鑫新能源全日跌3.1%，收報0.305元。

發改委、人民銀行、各銀保監局、能源局等多部門發布通知，引導加大金融支持力度，促進風電和光伏發電等行業健康有序發展。《通知》提出對短期償付壓力較大但未來有發展前景的可再生能源企業，金融機構可以按照風險可控原則，在銀企雙方自主協商的基礎上，根據項目實際和預期現金流，予以貸款展期、續貸或調整還款進度、期限等安排。

【阿里巴巴9988】 螞蟻面臨強監管 合作夥伴領航暫停 內地基金公司執照申請   詳情請看【下一頁

《通知》還提出，金融機構按照市場化、法治化原則自主發放補貼確權貸款；對補貼確權貸款給予合理支持；補貼資金在貸款行定點開戶管理；通過核發綠色電力證書方式適當彌補企業分擔的利息成本；足額徵收可再生能源電價附加；優先發放補貼和進一步加大信貸支持力度等。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

太陽能股 協鑫新能源（00451） 保利協鑫能源（03800） 港股

上一篇文章

【網民熱話】下屬比自己年紀大 該如何自處？　網民經驗：不要過度退讓

下一篇文章

【全城搶盤】東涌私樓放盤兩日　吸引近30組客車輪式睇樓　業主最終無加價　更減價1萬賣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市故事】業主急以低市價一成放盤 投資者即由港島「飛的」至天水圍落票 「Full Pay」478萬購嘉湖2房收租
【樓市故事】業主急以低市價一成放盤 投資者即由港島「飛的」至天水圍落票 「Full Pay」478萬購嘉湖2房收租
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【大行報告】高盛將呢隻物管股列入「確信買入」名單　認為近期股價回調幅度不合理　現價為買入機會
【大行報告】高盛將呢隻物管股列入「確信買入」名單　認為近期股價回調幅度不合理　現價為買入機會
【趣話財經】沉睡7年2.8億美元比特幣轉移 疑似投資者終於記得密碼？
【趣話財經】沉睡7年2.8億美元比特幣轉移 疑似投資者終於記得密碼？
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
糖妹化身理財小能手　由盲目儲錢到 學習製作「錢滾錢」過程
糖妹化身理財小能手　由盲目儲錢到 學習製作「錢滾錢」過程