2020年全球可穿戴裝置總出貨量升28.4%　蘋果市佔率達36.2%佔首位

▲ 去年第4季，蘋果（Apple）可穿戴式裝置的市佔率達36%，位於全球首位。

受新冠肺炎疫情影響，大眾提高對健康監測問題的關注，從而帶動可裝戴式裝置產品銷量。據調研機構IDC最新數據顯示，在去年第4季，蘋果（Apple）可穿戴式裝置的市佔率達36%，位於全球首位。另外，旗下多款Apple Watch產品出貨量也有不俗增長。

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該報告指，2020年全球可穿戴式裝置總出貨量為4.447億，較2019年上升28.4%。當中，蘋果市佔率達到36.2%，在去年4季度獲得最大市場份額，出貨量達5560萬部。其次，小米以8.8%的市佔率位於全球第二，出貨量為1350萬部。而三星的市佔率為8.5%，出貨量達到1300萬部。

數據也指出，當中蘋果受惠於Apple Watch Series 3、 Series 6和Apple Watch SE系列產品，令Apple Watch出貨量較去年增長45%。另外，去年第4季智能手環的出貨量下跌17.8%，耳機類產品則佔整體出貨量64.2%。

責任編輯：李寶如