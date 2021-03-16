  • 24°C
香港時間 : 2021316日 (二) 19:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】滙證：疫苗接種支持逐步復甦　薦醫思醫療、大家樂等3股

股市 19:34 2021/03/16

分享：

滙證：疫苗接種支持逐步復甦　薦醫思醫療、大家樂等3股

新冠疫苗接種計劃開展，港府即日起擴大優先接種組別至30歲或以上人士。滙證相信，疫苗接種及社交距離指施放寬，有利本地經濟活動逐步恢復。因應本地經濟復甦概念，滙證推薦醫思醫療集團 （02138） 、大家樂 （00341） 及同仁堂國藥 （03613）

滙證向三股給予「買入」評級，醫思醫療集團目標價7.5元，大家樂及同仁堂國藥目標價分別為22元及14元。

滙證指，隨著社區防疫措施放寬，尤其是放寬晚市堂食至晚上10時及容許美容院重開，應可利好大家樂、大快活 （00052） 及醫療集團。

政府擬透過八達通及PayMe等分期派5000元電子消費券【下一頁】

滙證：偏好醫思醫療多於莎莎國際

受經濟復甦及中港通關憧憬帶動，本地消費股早前已有一輪炒作。滙證認同，現價已多少反映上述利好因素，而目前以風險回報計，醫思醫療、大家樂及同仁堂國藥仍然吸引。

滙證覆蓋的5隻本地消費股當中，以莎莎 （00178） 及醫思醫療業務，在疫情前對訪港旅客的比例最高，但相比之下就較偏好醫思醫療。滙證解釋，因其醫療服務需求穩定，而且其積極拓展中國業務，有助支持中港正式通關前的業務。

針對港府擬向市民派發5,000元消費券，滙證料會利好本地零售及餐飲板塊。

相關文章：

【電子消費券】富瑞：消費券或主要用於必需品　疫苗及通關仍屬零售商恢復關鍵

【HSBC滙豐】滙豐：去年信用卡消費跌3%　防疫措施放寬利上半年消費

 

編輯：趙穎妍

港股 疫情 經濟 餐飲 零售 同仁堂國藥（03613） 大家樂（00341） 香港 目標價 大快活

上一篇文章

【美股期貨】美債息重上1.6厘　納指期貨升0.6%　道期跌14點（不斷更新）

下一篇文章

【業績│物管股】恒大物業去年多賺1.8倍不派息　料今後3年收入至少增50%（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港高2%滙豐ADR低港1%　夜期收市升159點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港高2%滙豐ADR低港1%　夜期收市升159點（不斷更新）
【百度上市】百度9888點講反壟斷？　認購百度前你要知道的風險
【百度上市】百度9888點講反壟斷？　認購百度前你要知道的風險
【阿里巴巴股價】阿里巴巴傳遭要求剝離媒體資產　大摩：有助釋放資源增加電商投入（第三版）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴傳遭要求剝離媒體資產　大摩：有助釋放資源增加電商投入（第三版）
【套丁案後遺】王潘律師行據報被6家銀行暫停承造按揭
【套丁案後遺】王潘律師行據報被6家銀行暫停承造按揭
【百度孖展】百度9888招股今截孖展　孖展暫錄474億元、超額認購32.8倍
【百度孖展】百度9888招股今截孖展　孖展暫錄474億元、超額認購32.8倍