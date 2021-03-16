【香港經濟】滙證：疫苗接種支持逐步復甦　薦醫思醫療、大家樂等3股

▲ 滙證：疫苗接種支持逐步復甦 薦醫思醫療、大家樂等3股

新冠疫苗接種計劃開展，港府即日起擴大優先接種組別至30歲或以上人士。滙證相信，疫苗接種及社交距離指施放寬，有利本地經濟活動逐步恢復。因應本地經濟復甦概念，滙證推薦醫思醫療集團 （02138） 、大家樂 （00341） 及同仁堂國藥 （03613） 。

滙證向三股給予「買入」評級，醫思醫療集團目標價7.5元，大家樂及同仁堂國藥目標價分別為22元及14元。

滙證指，隨著社區防疫措施放寬，尤其是放寬晚市堂食至晚上10時及容許美容院重開，應可利好大家樂、大快活 （00052） 及醫療集團。

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滙證：偏好醫思醫療多於莎莎國際

受經濟復甦及中港通關憧憬帶動，本地消費股早前已有一輪炒作。滙證認同，現價已多少反映上述利好因素，而目前以風險回報計，醫思醫療、大家樂及同仁堂國藥仍然吸引。

滙證覆蓋的5隻本地消費股當中，以莎莎 （00178） 及醫思醫療業務，在疫情前對訪港旅客的比例最高，但相比之下就較偏好醫思醫療。滙證解釋，因其醫療服務需求穩定，而且其積極拓展中國業務，有助支持中港正式通關前的業務。

針對港府擬向市民派發5,000元消費券，滙證料會利好本地零售及餐飲板塊。

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編輯：趙穎妍