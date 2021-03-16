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【美股分析】何時沽周期股重投科技股? 摩通指要留意三指標

股樓投資 18:44 2021/03/16

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摩根大通策略師 Mislav Matejka周一（15日）表示，經濟過去一年的強勢升幅後，受惠經濟復甦的周期股估值已開始過高，但他指現階段「換馬」，出售周期股並重投醫療及科技股仍為時過早。

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他建議，當看到採購經理人指數 (PMI) 升到高峰、周期股收入增長放緩，以及美國國債孳息率放緩後，才是換馬至醫療及科技股的時機。他又指，過去11個月歐洲周期股表現優於醫療及科技股，前者升幅達57%，但目前周期股的收入增長仍會在未來數季持續上升。

對於PMI走勢，他指全球經濟復甦並不同步，距離「登頂」仍需一段時間，其中中國已屆頂峰，美國則步入高點，至於歐洲則會在夏季才回升。該行又指，國債孳息率仍然持續上升，短期內聯儲局或會壓低利率，但未來聯儲局或會因經濟增長情況，而容許更高的債息水平，故如孳息率持續上升，便不應出售周期股。

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撰文 : 林展鋒

經濟 美股 指數 PMI 採購 歐洲 中國 美國 國債 美國聯儲局

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