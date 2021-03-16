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黃竹坑居屋每呎賣1.52萬　重奪全港未補價居屋新高　代理：或因政府一個計劃帶動

股樓投資 18:27 2021/03/16

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樓價升勢除了蔓延至二、三綫屋苑，就連資助房屋也不例外，繼上周元朗朗屏邨出現癲價成交後，盛產「居屋王」的黃竹坑雅濤閣也錄新高成交，呎價更貴絕全港未補地價居屋。有區內代理透露，雅濤閣屢錄高價成交，皆因政府提出「躍動港島南」計劃（見下圖）。

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房委會資料顯示，雅濤閣1座高層D室，實用面積576平方呎，上月以875萬元（未補地價）易手，實用呎價約15,191元，料呎價創全港未補價居屋新高。資料顯示，原業主於2001年以166.07萬元買入物業，持貨20年，現帳面勁賺逾700萬元，物業期內升值逾4倍。翻查成交紀錄，雅濤閣不時錄得高價成交，舉例說，去年12月，屋苑同座另一伙高層D室，以858萬元（未補地價）易手，實用呎價14,896元，創當時屋苑綠表單位造價新高。

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區內代理透露，雅濤閣屢錄高價成交，皆因政府提出「躍動港島南」計劃，相信將利好鴨脷洲、黃竹坑一帶發展，帶來地旺，故只有高價才打動業主沽貨，加上1座高層D室外望開揚海景，是屋苑最優質單位，故造價自然高。

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撰文 : 黃卓賢

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