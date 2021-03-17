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【Samsung發布會】三星推中高檔機皇　Samsung Galaxy A52 5G即將登陸香港

科技 22:02 2021/03/17

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Samsung（三星）今（17日）發布會上宣布，推出中檔A系列的後繼機Samsung Galaxy A52及高階版A72，而A52更設5G版本，香港成為首發地區。

Samsung（三星）今（17日）發布會上宣布，推出中檔A系列的後繼機Samsung Galaxy A52及高階版A72，而A52更設5G版本。

根據資料顯示，Samsung Galaxy A52系列背面有採用4鏡頭設計，包括6400萬像素OIS光學防震主鏡頭、1200萬像素超廣角鏡頭、500萬像素微距鏡頭，500萬像素景深鏡頭，而A72型號的景深鏡頭就更高階，為800萬像素OIS光學防震鏡頭，3機體的前置鏡頭亦達3200萬像素。

>>>Apps私隱調查結果　Instagram、Facebook被揭與第三方廣告商分享最多數據

新機體雖然為中高階機體，亦可以拍攝4K質素影片，並且可以擷取圖片並輸出達800萬像素質素相片，拍攝模式亦有多達30種場景預設，方便用家配合不同環境拍攝使用。其次，新機體亦有Pro Video模式，用家可有更多選項，如調整影片的光圈、快門速度、色溫、光暗等，拍攝電影級影片。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

其次，機體除了有AR Emoji外，預設拍攝程式可直接使用Snapchat應用程式中的Fun Mode拍攝，即使以超廣角鏡拍攝都可以。機體的屏幕刷新率亦更進一步，A52及A72屏幕刷新率就有90Hz，而A52 5G就有120Hz，滾動屏幕瀏覽時更暢順。

A52及A52 5G電池容量就有4500mAh，而A72容量更達5000mAh，而電池亦會分析用戶使用情況，適當節能，讓用戶持續使用兩日。喇叭方面，機體就有立體聲喇叭，音量比上一代A51提升43%，並且更新至Dolby Atmos音響，令聲音更3D。程式介面亦由One UI 更新至One UI 3。

>>>【芯片大戰】高通芯片持續缺貨　小米、OPPO或大量轉單聯發科

責任編輯：李彥煒

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