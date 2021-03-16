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【香港創科】生產力局將舉行「香港人工智能及機器人大會」　集合業界剖析最新應用

商業 18:30 2021/03/16

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香港生產力促進局本周六將會舉行「香港人工智能及機器人大會」（HKFAIR 2021）。

人工智能及機械人是未來科技發展的重要一環， 香港生產力促進局本周六將會舉行「香港人工智能及機器人大會」（HKFAIR 2021），剖析相關技術的創新應用和未來趨勢。

【新冠疫苗】日本研推行「疫苗假」　目標推高疫苗接種率

生產力局獲政府「創新及科技基金」撥款資助，聯同香港人工智能與機器人學會，將於３月20日在網上舉行「香港人工智能及機器人大會」（HKFAIR 2021）。活動將會集合業界人士及學者，剖析2021年相關技術的創新應用和未來趨勢，希望可推動本港的智慧產業。

大會將特別探討討最新的人工智能及機械人技術和研發，有多位來自香港及中國的人工智能和資訊科技權威專家、國際知名企業代表分享，包括中國科學院院士及中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任譚鐵牛教授、香港慧科訊業副總裁及人工智能部總經理何超博士等。

另外，生產力局亦聯同香港人工智能與機器人學會將首度發表《香港人工智能及機器人發展研究報告》，從5個行業領域包括智慧城市、智能製造、智慧醫療、智慧教育及金融科技，分析香港在人工智能及機械人的研究和應用水平，期望為業界帶來啟示，部署未來。

有關活動日程及報名詳情，請瀏覽：bit.ly/HKFAIR-2021

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【展覽復辦】環球展覽業去年按年萎縮68%　貿發局料上半年B2B展仍需網上舉行

責任編輯：葉泳珊

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