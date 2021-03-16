▲ 【新股IPO】騰訊阿里巴巴齊為嗶哩嗶哩「b站」主要股東 高層擁76%投票權

內地影片平台嗶哩嗶哩（美：BILI）通過香港第二上市聆訊，上載初步招股文件，反映網民暱稱「b站」的嗶哩嗶哩在香港IPO招股進入直路。嗶哩嗶哩最新月均活躍用戶達2億戶，公司主要股東包括騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 旗下淘寶中國兩大中國科技巨頭，嗶哩嗶哩高層就透過「同股不同權」架構，持有76%投票權。

嗶哩嗶哩屬同股不同權公司，股份分為兩大類別，分別是在指定事項具「一股10票」的Y類普通股，以及「一股一票」Z類普通股。

嗶哩嗶哩初步招股文件顯示，公司在香港招股前架構，以經濟權益計算，嗶哩嗶哩董事和高層合計持股24.8%，騰訊持股12.4%，淘寶中國持股6.7%，而其他股東持股56.1%。

嗶哩嗶哩「b站」通過聆訊後首公布初步招股文件 傳集資233億，可見【下一頁】

圖解B站核心經營數據

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43歲公司主席兼行政總裁陳睿持股4993萬股股份中，4929萬股屬Y類股份，令其持股14.2%，即有44.6%投票權。

另外，嗶哩嗶哩創始人、董事兼總裁徐逸現年31歲，持股2831萬股中，2722萬股為Y類股份，相當於持股8%，擁24.7%投票權。公司副主席兼首席運營官李旎也擁有Y類股份，持股2.3%，有6.6%投票權。

整合而言，以投票權計，嗶哩嗶哩持有公司76%投票權，騰訊、阿里巴巴投票權則為4%和2.1%，其他股東合計只有17.9%。

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記者：麥德銘