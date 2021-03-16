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【阿斯利康疫苗】澳洲表明繼續接種 政府專家指血栓常見

環球社會熱點 17:55 2021/03/16

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英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）及牛津大學共同研發的新冠疫苗的血栓危機持續，引發多國暫停接種。惟澳洲政府表明不會跟隨，會繼續接種。澳洲首席醫療官凱利（Paul Kelly）表示，看不到阿斯利康疫苗與血栓有關聯，強調這並非他個人的意見，籲民眾相信專家。

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對於政界有聲音指應效法歐洲叫停接種，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）明確表示反對，稱會繼續鼓勵所有人支持疫苗接種計劃，而非削弱接種。他並呼籲民眾聽從澳洲專家的意見。

衛生部長亨特（Greg Hunt）亦力撐接種計劃，強調疫苗可保護生命，絕對及堅決（absolutely, unequivocally）反對叫停接種。

澳洲首席醫療官凱利亦為阿斯利康疫苗護航，指血栓在澳洲是常見疾病，看不到疫苗與血栓有關聯，強調這並非他個人的意見，民眾應聽從專家意見而非道聽途說。事實上，澳洲每年都有約1.7萬宗血栓病例，當局預計接種疫苗期間，必然會有血栓個案。

【阿斯利康疫苗】挪威丹麥再有人死 出現血栓及腦出血【下一頁】

【阿斯利康疫苗】血栓是甚麼？同牛津疫苗有關嗎？【下一頁】

責任編輯：林建忠

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