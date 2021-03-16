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【ET講股通】梁耀康：等爆邊策略 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:16 2021/03/16

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恒指全日升193點，收報29027點，大市總成交1,545億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股即市波幅明顯較昨日收窄，相信快將出現「爆邊」走勢。是日以新經濟股、生物醫藥股表現較佳，美團 （03690） 升3.9%。傳統經濟股如金融股，則稍為偏軟。

儲局議息前  債息美股料平穩

展望後市，續緊盯美國10年期債息走向，目前續高企於1.6厘以上。惟債息未見大幅抽升下，納指走勢已趨平穩，開始追落後，若突破13600關，則有望上試歷史高位。

聯儲局周四議息，市場關注儲局將如何評論通脹、利率預期、債息走勢，以及會否推出扭曲操作。事實上，若美國通脹溫和升溫，對股市可持續帶來支持。儲局議息前，相信債息及美股將於現水平整固。

港股若「爆邊」，可如何部署？首先，若有投資衍生工具的，可考慮買入指標性股份的期權，好淡兩邊做。其次，可考慮兼攻新經濟股及通脹相關板塊，前者如平安好醫生 （01833） 、移卡 （09923） 等，若大市向上，這類調整已深的股份可望有較明顯反彈，並嚴守止蝕；後者則可留意商品股如紫金礦業 （02899） 、金融股、火鍋股及九毛九 （09922） 等。

【「ET講股通」問股環節，包括︰思摩爾、長和、工行、中車、小米︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

 

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欄名 : ET講股通

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