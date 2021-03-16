【美股分析】美政府致力解決晶片短缺　摩通列9隻優先可受惠股份

新冠疫情令電子產品需求激增，在加上疫情及中美貿易戰影響，全球半導體正處於短缺狀態。早前美國總統拜登（Joe Biden）曾簽署行政命令，要求審查關鍵半導體產品供應鏈，同時亦有望頒布一系列措施，鼓勵和補貼半導體產業的製造與研究。

摩根大通晶片分析師 Harlan Sur 認為， 這些措施可能會出現在拜登未來的基礎建設方案當中，這是繼1.9萬美元經濟刺激方案後，拜登團隊的下一個 優先事項之一。 Sur預計，其基礎設施方案有望於今年上半年獲通過，今年下半年預計撥款。

根據 摩通分析師預期，相關 激勵和補貼措施將涉及資金350億至370億美元，當中180億至200億美元分配給國內芯片製造商，另有150億至170億美元用於芯片研發。

摩根大通指下列9隻晶片股有望從中受惠

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