【美股焦點】富途上季盈利升10倍、全年交易額按年增近3倍 　盤前升4%

▲ 富途（美﹕FUTU）今日（16日）公佈第四季及全年業績。

富途（美﹕FUTU）今日（16日）公佈第四季及全年業績，上季財務表現加快增長，總收入按年升2.8倍至11.86億（港元，下同），非通用會計準則（Non-GAAP）下盈利為5.53億元，按年升10.2倍。

富途盤前升近5%，現報155.2美元，升4.6%。

以全年計，富途去年總收入按年升2.1倍至33.1億元，非通用會計準則（Non-GAAP）下盈利為13.64億元，按年升6.51倍。

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截至去年12月底，富途付費客戶為51.6萬戶，按年增加1.6倍；註冊客戶達141.9萬戶，按年升97.8%。

受惠於IPO新股上市熱潮，上季平台交易額按年升4.38倍至1.21萬億，美股交易額為7836億，港股則錄得4146億。以全年計，平台總交易額為3.46萬億元，按年增長296.9%。

富途主席兼行政總裁李華表示，對上季財務增長感到鼓舞，上季客戶保留率為97.9%。集團將繼續努力，擬與更多企業伙伴進行合作，進一步拓展業務。

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編輯﹕賴奕羚