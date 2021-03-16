「鱷王」達里奧：投資債券已變得愚蠢　薦兩類投資組合

全球最大對冲基金橋水創辦人達里歐 (Ray Dalio) 表示，周一 (15 日) 在 LinkedIn 以「你到底為了什麼持有美元債務？」為題發文，質疑全球債券已經太多，各國尤其是美國至今還在增加發債規模。

【美股分析】鱷王達里奧：資金氾濫將繼續推升資產價格

達里歐指，與其獲得低於通脹的回報，至少應選擇高於或能追上通脹率的投資產品，當然他不會選舉持有現金。他坦言，不論是現在或未來，現金將繼續是垃圾 ，因此較合理的做法是借入現金而不是將其作為資產持有，以及購買回報更高的非債務性投資產品。

他認為，從歷史和邏輯的角度來看，政府沒錢便會加稅，並且他們不會希望資金由債務轉移到財富資產，所以他們或禁止資金流到如黃金或比特幣等資產，以及其它地區。達里歐建議投資者應建立非債務和非美元資產的多元化投資組合，尤其是發達國家的資產將趕不上亞洲新興市場的表現。

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