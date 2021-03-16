【小老闆生意經@iM網欄】商店再現人龍 主要靠消費卷推廣

受疫情影響，本地零售業繼續吹淡風，1月零售銷售錄得顯著按年跌幅。為了「收復失地」，商家們各自推出優惠吸客，不少商場更大派消費卷，旨在帶旺商場內人流。就好似九倉置業旗下的時代廣場及海港城，自去年疫情開始已大派消費卷作商場推廣，為了刺激人流，消費卷的推廣至今仍在進行中。

商場派發消費卷，是否真的可推動商店的生意額？抑或只是一個「旺丁不旺財」的局面？而在後疫情的時代，消費卷是否仍可有效刺激消費者的購物意慾？抑制是推廣期時間愈延愈長，人們的消費意慾就會愈降愈低？

消費券的折扣魔力

以筆者親身體驗的角度來說，消費卷的確可刺激消費者的購物意慾。筆者在周六、周日曾手持消費卷到海港城消費，即使少了自由行到港，不少名店門口重現長人龍。而店內的食肆大部分都座無虛席，據了解，商場推出的消費卷最划算的就是飲食卷，在食肆每消費100元，就可使用一張50元飲食卷，上限最多使用十張，換言之，消費1,000元的一餐扣減10張50元消費卷後，埋單計只是付500元，變相半價吃飯，十分划算。

而大部分的購物客，均手持一疊消費卷，不少人更是購物一袋二袋，像是滿載而歸的樣子。看到有些服飾店及化妝護膚品店，本身商店已有折扣優惠，再加上扣減手中的消費卷，變相是折上折，令商場內不少連鎖商店能成功聚集人流。同一件商品，在海港城買有額外的折扣，那麼消費者自然會跑到此商場消費。筆者自己都不例，很多化妝護膚品明明自己未使用完，但因為此商場有消費卷的折扣，便會再額外再購入一批，當是供自己未來一年使用。

不少人因為有折扣優惠而在海港城作額外消費，而消費過後，又可以再換消費卷，這樣的商場推廣將原本水靜鵝飛的商店明顯帶旺。而消費卷更好似有魔力般，把消費者潛在的消費意慾均釋放出來。

零售寒冬下 店舖人流的重要性

不過有些商店的員工表示，店鋪原先已進行折扣優惠，現在再有消費券折扣，商家分分鐘是虧本。不過則認同消費券是可帶旺店內人流。據了解，商場一般會先收取租戶一筆推廣費，故消費券的兌換名單上不是商場所有商戶都包括在內，有些商店可能認為會虧本或是覺得利潤不高而不願意參與此推廣。

筆者認為，姑勿論消費卷推廣令商家賺錢抑或是蝕錢，但消費卷的出現的確可帶旺店內的人流。在如此吹淡風的零售行業下，商店擁有高人流是很重要。即使利潤空間不高，但是薄利多銷的情況下，理應可帶動整體的營業額。要在零售寒冬下捱過難關，可供周轉的現金流亦十分重要，如店內的人流不夠旺，又如何有穩定的收入呢？不過值得留意的是，推廣期時間愈延愈長，則會降低消費者使用消費卷的興趣，因此，所有折扣優惠都要有時效性，推廣時間要適可而止，否則明明是具吸引力的折扣優惠都會變得沒那麼吸引了。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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