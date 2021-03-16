英國活化紅色電話亭 變流動圖書館同博物館

▲ 英國電訊以象徵式價格向社區出售紅色電話亭，讓各社區可改裝成流動圖書館或博物館等設施。

紅色電話亭一向是英國地標，但智能電話於近年普及，英國使用電話亭的人已經大幅減少。英國電訊（BT）不希望電話亭隨著時代變遷而沒落甚至要拆除，決定以象徵式價格向社區出售這些電話亭，讓各社區可改裝成流動圖書館或博物館等設施。

英國投入50億改革巴士服務 減少依賴私家車 【下一頁】

英國物價指數加入消毒搓手液 因疫情下常用 【下一頁】

英國天空電視台報道，英國電訊（BT）宣布以每個1英鎊（約10.7港元）的象徵式價格，向英國各大社區出售4,000個紅色電話亭。英國電訊部門總監布朗（James Browne）表示，目前英國人使用公共電話亭的頻率已大跌，該公司希望藉著這個計劃保留電話亭。

紅色電話亭的面積雖然不大，但用途很多。社區可以將電話亭改裝成流動圖書館或小型博物館，甚至可加設自動體外心臟去顫器( AED )裝置作流動急救站。

據悉，英國電訊自2008年起已展開名為「領養電話亭」（Adopt a Kiosk）的計劃，至今已向英國社區出售超過6,600個電話亭。

英國慈善組織Community Heartbeat Trust全國秘書長費根（Martin Fagan）表示，該組織已為多區約800個電話亭安裝急救裝置，接下來更計劃再改裝約200個。

責任編輯：鄭錦玲