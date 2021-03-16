【股東大會】卓佳：股東大會數碼化為全球大勢所趨　續見上市公司採用網上AGM

疫情來襲，全球多國地區實施社會疏離措施，促使更多企業尋找數碼化股東大會的解決方案。卓佳香港行政總裁溫佩麟表示，雖然市場對網上股東大會的接受程度未如預期，但認為數股東大會數碼化是全球的大勢所趨。

卓佳及Quinlan聯合與43間公司上市的公司進行調查發現，超過7成的受訪者表示，在疫情發生前沒有考慮採用線上AGM。2020年未有採用網上AGM的受訪者表示，考慮到出席的股東當中，非科技型股東的比例最高，而維持實體股東大會，曾經舉辦過線上股東大會的公司表示，在舉行AGM期間的技術難題是最大的挑戰。

卓佳自去年推出專有的AGM解決方案「SPOT融會」，該解決方案結合線上線下的方式進行，改善股東會投票方法。

卓佳香港董事總經理兼股份註冊和發行人服務部（香港）主管王妙心表示，線上和線上線下混合的股東大會有助消除差旅交通的需要，增加參與股東大會的容易程度，從而增加股東的參與度。

目前卓佳旗下已有20多家公司使用「SPOT融會」，公司認為今年將有更多客戶選用該產品舉行AGM。溫佩麟表示，目前的客戶由藍籌公司至小型上市公司亦使用「SPOT融會」。

他又預料，2020年全球在股東大會進行數碼化的公司較2019年增長6倍，預計未來5年複合年增長率達10%。

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記者：謝卓榮